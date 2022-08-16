Тело ребенка нашли под завалами ТЦ в Ереване

Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до 15 человек. МЧС Армении сообщило, что спасатели обнаружили тело ребенка.

Как указано в сообщении, личности девяти из обнаруженных тел пока не установлены.

«В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 15 граждан. Личности девяти из них, в том числе ребенка, пока не установлены», — заявили в ведомстве.

Как указано в сообщении, в медицинские центры Еревана обратились 60 человек, 12 из них продолжают получать лечение, остальные 48 были выписаны после того, как получили необходимую медицинскую помощь.

Взрыв в ТЦ «Сурмалу» произошел днем 14 августа. Как сообщали в мэрии Еревана, он случился в пиротехническом отделе. Взрыв спровоцировал пожар, который тушили почти сутки. В МЧС не исключили возможности обрушения многоэтажной железобетонной конструкции даже после ликвидации пламени.

Порядка 30% территории рынка удалось расчистить от завалов к вечеру 15 августа. Специалисты ведут работы круглосуточно. На месте происшествия дежурят медики. Свыше 20 человек числятся без вести пропавшими. Шестеро из них — иранцы.