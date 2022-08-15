Пожарные локализовали возгорание на рынке в Ереване

Возгорание на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», вспыхнувшее в воскресенье, полностью локализовали спасатели. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь МЧС республики Айк Костанян.

«Огонь больше не распространяется, спасатели полностью его локализовали. Но тушение пожара затрудненно из-за того, что мы не знаем, что лежит на складах и что именно горит там. Спасательные работы продолжаются», — заявил Костанян.

Причиной возгорания на рынке «Сурмалу» стал взрыв, произошедший 14 августа. Пять человек погибли, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Мэрия Еревана подтвердила, что взрыв в торговом центре произошел в отделе пиротехнических изделий, очевидцы засняли это на видео. Спасатели присвоили пожару третью степень сложности.

Посольство России в Ереване выразило соболезнования семьям жертв пожара в «Сурмалу».