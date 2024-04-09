Происшествия 09 апреля 2024, 23:35 Прокуратура Смоленской области проверит содержание мостов после обрушения в Вязьме Прокуратура Смоленской области начала проверку содержания мостов РИА «Новости»

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Прокуратура Смоленской области начала проверку соблюдения закона при содержании мостов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению прокурора Смоленской области Сергея Карапетяна организована проверка соблюдения требований законодательства при содержании мостовых сооружений на территории региона», — сообщили региональном управлении.

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В ходе проверки сотрудники прокуратуры проверят работу местных чиновников и других лиц и органов, отвечающих за содержание и эксплуатацию мостов. В результате этой работы ведомств примет необходимые меры реагирования. Ход проверки находится на личном контроле у прокурора области Сергея Карапетяна.

Автомобильный мост в Вязьме, проходивший над железнодорожным полотном, обрушился в понедельник, 8 апреля. В момент обрушения на путепроводе находились машины. В результате ЧП погиб один человек, еще шесть пострадали. Возбуждено уголовное дело.