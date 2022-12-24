Происшествия 24 декабря 2022, 11:06 Причиной пожара в доме престарелых в Кемерове стала неправильная эксплуатация печи Правительство Кузбасса: дом престарелых загорелся из-за неверной эксплуатации печи Телеканал «360»

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Предварительной причиной пожара в доме престарелых в Кемерове стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области. Там добавили, что в сгоревшем здании находилась общественная организация «Доброе дело». Сейчас на месте происшествия работает следственная группа.

Пожар на Таврической улице в Кемерове случился вечером 23 декабря (утром 24 числа по местному времени). В результате возгорания погибли 20 человек, еще шесть пострадали.

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Четырех отправили на амбулаторное лечение, двух госпитализировали. Сначала они находились в тяжелом состоянии. Позже врач ожогового центра Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени Михаила Подгорбунского Андрей Денисов рассказал, что пациентов удалось стабилизировать. У одного из них травмы средней степени тяжести, у второго — тяжелые.

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Выяснилось, что сотрудники регионального МЧС подозревали сгоревший приют в несоблюдении норм пожарной безопасности, однако инспекторов не пустили в учреждение. Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил провести проверку подобных организаций.