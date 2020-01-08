Александр Романов рассказал, что, судя по видео, опубликованном в интернете, Boeing-737 практически не набирал высоту. По его мнению, это говорит либо о перегрузе лайнера, либо о неисправной работе двигателя.

«Буквально за секунду до основного взрыва, который произошел на очень небольшой высоте, была вспышка, возможно, вспышка двигателя. Это, вероятно, неустойчивая работа двигателя, так называемый помпаж с выбросом пламени. Возможно, двигатель работал на пределе. Но о том, что не было практически набора высоты, говорит о том, что две версии: или перегруз самолета, или перегруз в сочетании с неисправностью работы двигателя», — заявил Александр Романов.

Также он отметил, что Boeing-737 — один из самых распространенных самолетов в мире. «Данную версию самолета я не знаю, модификаций много. Информации, какая модификация этого Boeing, пока еще нет. Возможно, это очень старый самолет. Просто нужно немного подождать, чтобы информация какая-то прошла», — сказал Александр Романов в беседе с «360».

В Тегеране, по мнению специалиста по безопасности полетов, — довольно сложная обстановка. Он добавил, что дать оценку действия летчиков пока не может.

«Я, к сожалению, не могу оценивать действия летчиков, потому что я просто не знаю их действий. Они, вероятно, боролись за спасение воздушного судна и жизней пассажиров. Я думаю, что летчики — они не самоубийцы и сделали все, что возможно, что было в их силах», — заключил Романов.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился после вылета из аэропорта Тегерана. Всего на борту самолета находились 168 пассажиров и девять членов экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский взял ситуацию под личный контроль и призвал воздержаться от спекуляций и распространения неподтвержденной информации.