Украинский Boeing со 170 пассажирами разбился в Иране. Трансляция

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительным данным на борту находились 167 пассажиров.

07:22 Официальный представитель минавиации Ирана Джаафар Заде уточнил число погибших при крушении самолета. «На борту упавшего украинского самолета, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров», — привело его слова РИА «Новости». 06:34 Украинский лайнер потерпел крушение из-за «технических проблем сообщило агентство Tasnim.