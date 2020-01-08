Украина уточнила число погибших при крушении самолета в Иране

Помимо 168 человек, прошедших регистрацию на рейс, на борту Boeing-737 присутствовало девять членов экипажа.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился после вылета из аэропорта Тегерана. Авиакатастрофу засняли на видео и опубликовали ролик в соцсетях.

Разбившийся лайнер был почти новым, Boeing-737 Украинские авиалинии приобрели в 2016 году. По одной из версий крушение самолета произошло из-за возгорания двигателя, такой позиции придерживается официальный представитель аэропорта Тегерана.

Иорданское издание Al-Hadath назвало одной из версий произошедшего атаку иранского ПВО. Лайнер мог быть случайно сбит ракетой.

Ранее сообщалось о 167 погибших, большинство пассажиров рейса Тереган-Киев были гражданами Ирана. Спасатели нашли черный ящик. Бортовой самописец уже передали правоохранительным органам. Из-за авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев.