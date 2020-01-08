ПВО, беспилотник или техническая неисправность. Что могло привести к крушению украинского Boeing 737

Рухнувший в Тегеране украинский пассажирский лайнер мог столкнуться с беспилотным летательным аппаратом. Таким предположением с «360» поделился заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Собеседник отметил, что обстановка сегодня на территории Ирана крайне напряженная. Она обусловлена высокой готовностью иранских сил ПВО. За несколько часов до падения самолета Иран нанес удары по американским базам в Ираке, и иорданское издание Al-Hadath назвало одной из версий катастрофы случайное попадание ракеты. Попов подчеркнул, что в воздухе также могли быть какие-то летающие объекты, которые вели разведку со стороны Ирака.

«Сегодня это могут быть беспилотные самолеты-разведчики, которые небольших размеров и были плохо заметны на радарах. Соответственно самолет при столкновении мог получить значительные повреждения и даже загореться в воздухе», — заявил Попов и добавил, что прежде, чем делать окончательные выводы о причинах ЧП, необходимо получить хотя бы первые намеки на состояние самолета в определенные моменты полета.

По сообщению официального представителя тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, лайнер упал из-за возгорания двигателя. Попов также не исключил и эту версию произошедшего. «Безусловно техническая неисправность могла быть, которая приводит к внезапному возгоранию топливной системы. Такие случаи не исключены», — отметил летчик.

Украинский лайнер рухнул сразу после вылета из тегеранского аэропорта в Киев утром 8 января. На его борту, по сообщению официального представителя минавиации Ирана Джаафара Заде, находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.