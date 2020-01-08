Журналист показал момент крушения украинского лайнера в Иране на видео

Украинский лайнер потерпел крушение на территории Ирана. Авиакатастрофу засняли на видео и опубликовали ролик в соцсетях.

Сначала на кадрах видна яркая точка в ночном неба, которая быстро падает. Затем горящий самолет разбивается о землю и появляется огненное зарево. По словам автора видео, на нем именно украинский борт.

Утром 8 января агентство Tasnim сообщило, что рядом с тегеранским международным аэропортом имени Имама Хомейни разбился лайнер «Международных авиалиний Украины». Причиной авиакатастрофы стали «технические проблемы».

Позже официальный представитель минавиации Ирана Джаафар Заде заявил, что на борту находилось 167 пассажиров. Самолет направлялся в Киев, пишет РИА «Новости».