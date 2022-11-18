Происшествия 18 ноября 2022, 18:14 Преследователь зарезанной в Москве девушки попал на видео Появилось видео с возможным убийцей работницы магазина в Москве

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Преследователь и возможный убийца 29-летней девушки, которую нашли зарезанной на Севастопольском проспекте в Москве, попал на видео в продуктовом магазине, где она работала. Роликом поделился kp.ru.

На кадрах видно, что молодой человек с телефоном сидит на батарее у входа в магазин. Покупатели проходят туда-сюда, но он явно кого-то ждет, а затем вдруг решительно встает и направляется внутрь супермаркета.

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Тело девушки обнаружили сегодня. За несколько дней до смерти она сообщала в полицию, что ее кто-то преследует, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подруга убитой предположила, что преступление мог совершить ее бывший парень, непростые отношения с которым длились около полугода. Молодые люди познакомились на работе.

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Сегодня стало известно, что личность подозреваемого удалось установить, а позже - что его задержали в Тамбовской области. Является ли он тем, кто преследовал девушку, и/или ее экс-бойфрендом, неизвестно.

Силовики расследуют уголовное дело об убийстве.