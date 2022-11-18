Криминал 18 ноября 2022, 14:24 Полицейские установили личность подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы МВД сообщило, что подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы установили

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Полиция установили личность подозреваемого в убийстве 29-летней девушки в Москве. Правоохранительные органы начали его искать. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Личность подозреваемого установлена. Приняты меры к его розыску и задержанию», — сказала она.

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По ее словам, девушка работала в продуктовом магазине. Накануне связалась с полицией и рассказала о преследовании молодого человека. Молодая женщина призналась, что из-за этого боялась выходить на улицу. Полицейские приехали к девушке на работу и поговорили с ней, уточнила Волк.

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Тело 29-летней женщины с колото-резаными ранами обнаружили утром 18 ноября возле жилого дома на Севастопольском проспекте столицы. Подруга убитой предположила, что за преступлением мог стоять бывший парень девушки.

По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве. Причиной произошедшего могла стать ревность.