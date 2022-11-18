Криминал 18 ноября 2022, 10:16 Уголовное дело открыли после убийства женщины на юго-западе Москвы Прокуратура сообщила об открытии уголовного дела из-за убийства женщины в Москве

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Женщину убили на юго-западе Москвы. Ее тело обнаружили в одном из дворов. По факту случившегося правоохранительные органы завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.

Труп нашли около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. На теле обнаружены многочисленные колото-резаные ранения, убитая — женщина 1993 года рождения.

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Зюзинский межрайонный следственный отдел СУ ЮЗАО ГСУ СК России по Москве открыл уголовное дело по статье УК «Убийство». На месте работают следователи, криминалисты, эксперты изучают записи камер видеонаблюдения.

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Причины и обстоятельства случившегося уточняются. Расследование дела продолжается.