Криминал 18 ноября 2022, 12:31 Подруга зарезанной в Москве предположила, что девушку мог убить ее бывший парень SHOT: найденную во дворе на юго-западе Москвы девушку мог убить ее бывший парень Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Девушку, чье тело нашли в одном из дворов Москвы, мог зарезать ее экс-возлюбленный. Такую версию Telegram-канала SHOT озвучила подруга убитой.

По данным приятельницы, девушка познакомилась с парнем на работе и встречалась около полугода. Отношения были непростыми. Подруга не смогла назвать ни возраст экс-возлюбленного девушки, ни его настоящее имя.

Реклама

Тело женщины 1993 года рождения с колото-резаными ранами нашли около дома на Севастопольском проспекте столицы утром 18 ноября. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве, уточнили в прокуратуре Москвы. На месте работали специалисты, эксперты изучают кадры с камер видеонаблюдения.

Реклама

СМИ написали, что девушка за день до гибели сообщила о преследовании в полицию. Кто именно не давал ей покоя, не уточняется. Расследование дела продолжается.