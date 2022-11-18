Криминал 18 ноября 2022, 15:37 Подозреваемого в убийстве жаловавшейся на преследование москвички задержали под Тамбовом МВД заявило о задержании подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы

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Мужчину, которого подозревают в убийстве женщины на юго-западе Москвы, задержали в Тамбовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы», — сказала она.

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По данным Telegram-канала «112», речь идет о 25-летнем молодом человеке.

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Тело 29-летней девушки с ножевыми ранениями нашли на улице, недалеко от домов на Севастопольском проспекте Москвы утром 18 ноября. Известно, что она работала в продуктовом магазине и за день до этого жаловалась полиции на преследование.

Ее подруга рассказала, что девушка встречалась около полугода с неким молодым человеком, но отношения у них были непростые, потом пара рассталась. Пока нет официальной информации о том, является ли задержанный экс-возлюбленным убитой.

По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве, расследование продолжается.