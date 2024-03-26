Происшествия 26 марта 2024, 08:57 Пожарные на руках выносили пострадавших из Crocus City Hall МЧС: пожарные по пробке проехали к Crocus City Hall и вынесли раненых на руках РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спасатели входили в здание Crocus City Hall, не зная, остались ли там террористы, и выносили пострадавших на руках. Подъехать к комплексу через пробку им помогли сотрудники Госавтоинспекции, сообщил ТАСС замначальника службы пожаротушения управления МЧС по Северо-Западному округу Москвы Василий Терешин.

Когда стало известно о теракте, пожарно-спасательное подразделение собеседника агентства возвращалось с проверки по МКАД. Спасатели почувствовали запах гари, открыли окно и поняли, что источник находился в Crocus City Hall. Они связались с дежурной частью и по пробке в сопровождении машины ГИБДД выдвинулись к месту происшествия.

Реклама

«Когда мы приехали, там уже работали пожарные подразделения. <…> Внутри было очень много раненых, шло много людей, кто-то сам, кто-то лежал в крови, пожарные выносили на руках всех, несли к скорой, которая уже определяла состояние человека», — сказал Терешин.

Сначала пожарные занимались исключительно поиском и спасением людей. Василий Терешин сообщил, что большинство раненых обнаружили в вестибюле у входа. Спасатели заходили в здание, не зная наверняка, остались ли там террористы. Им помогали бойцы Специального отряда быстрого реагирования. Подразделение собеседника агентства спасло около 10 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины расстреляли зрителей, подожгли концертный зал и скрылись. Их схватили в Брянской области и арестовали.