Происшествия 26 марта 2024, 04:17 Сидел на дереве. Сотрудник СОБРа рассказал о поимке террориста из Crocus City Hall Сотрудник СОБРа рассказал, как удалось поймать террориста из Crocus City Hall Телеканал «360»

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Поймать и задержать пытавшегося сбежать после атаки на Crocus City Hall террориста силовикам помогли интуиция и приборы ночного видения. Об этом один из участников операции рассказал Пятому каналу.

Награжденный сотрудник СОБРа управления Росгвардии по Брянской области рассказал, как происходило задержание террористов, напавших на концертный зал Crocus City Hall. По его словам, подразделение получило задачу задержать преступников, пытавшихся скрыться в лесном массиве.

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Силовики сначала осмотрели участок с помощью квадрокоптера, а потом пошли по следу в сопровождении кинолога с собакой. Но вскоре собака потеряла след преступника, и сотрудники СОБРа продолжили поиск, доверившись интуиции.

«Прошли еще метров 100, и наш снайпер увидел на дереве тепловую цель. Идентифицировали цель с помощью использования наших тепловых приборов, которые стоят у нас на вооружении. Увидели, что это человек. Подавали ему различные команды, например, слезть. На это он не реагировал», — рассказал собеседник телеканала.

По его словам, силовикам пришлось срубить дерево, чтобы достать террориста. После этого его обезвредили и передали правоохранительным органам.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные преступники напали на концертный зал CrocusCity Hall, расстреливая всех на своем пути. Позже их задержали в Брянской области.