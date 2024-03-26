Происшествия 26 марта 2024, 02:45 Стало известно о гибели еще одного гражданина Белоруссии в теракте в Crocus City Hall Посольство РБ: еще один белорус мог погибнуть в Crocus City Hall РИА «Новости»

Читать 360tv в

Еще один гражданин Белоруссии мог погибнуть во время теракта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в России.

«Посольство Белоруссии владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик», — написано в Telegram-канале дипмиссии.

Реклама

По данным посольства, белорусский гражданин 1981 года рождения работал охранником в Crocus City Hall. С момента теракта он не выходил на связь. Дипломаты связались с родственниками мужчины и взяли у них пробы ДНК.

Ранее сообщалось, что во время нападения на City Hall погибла 46-летняя гражданка Белоруссии.

Нападение на Crocus City Hall перед началом концерта группы «Пикник» произошло в пятницу вечером, 22 марта. В результате теракта погибли 139 человек, в том числе три ребенка.