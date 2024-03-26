Происшествия 26 марта 2024, 03:02 «Брат, пока». Парень погиб в Crocus City Hall во время разговора с другом Парня расстреляли в упор в Crocus City Hall во время разговора с другом РИА «Новости»

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Молодой человек стал жертвой террористов при атаке на Crocus City Hall. В последние минуты жизни он разговаривал по телефону, сообщил в интервью Пятому каналу его друг Даниил.

«Я еду в автобусе, хотел пересесть в нормальный автобус, чтобы доехать сюда. И в итоге — телефонный звонок, и последнее, что он сказал, это: „Брат, пока“», — рассказал он.

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По словам юноши, в его товарища выстрелили в упор. Собеседник издания назвал погибшего друга приятным человеком, который всегда был готов помочь окружающим советом или делом.

Стрельба в концертном зале в Crocus City Hall началась вечером 22 марта за несколько минут до начала концерта группы «Пикник».

Террористы в камуфляже и с автоматами в руках расстреливали посетителей одного за другим. Также они подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 139 человек, в том числе три ребенка.