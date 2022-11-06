Пожар в кафе на горе Ай-Петри потушили | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 07:31 Пожар в кафе на горе Ай-Петри потушили Спасатели потушили пожар в кафе на горе Ай-Петри Пресс-служба МЧС

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Спасатели потушили пожар на горе Ай-Петри в Ялте в 03:09. Информации о пострадавших по-прежнему не поступало. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Пожар в поселке Охотничье, находящемся на популярной у туристов горе Ай-Петри, случился в 21:35. Загорелись кафе и хозяйственная постройка. Огонь удалось локализовать в 23:26, а около четырех часов спустя — потушить. Общая площадь пожара достигла 1,2 тысяч квадратных метров. В работах участвовали 25 спасателей и девять спецмашин.

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Аналогичное происшествие в Костроме в ночь на 5 ноября закончилось куда более трагично: по официальным данным, погибли 13 человек, также есть пострадавшие. По данным очевидцев, при эвакуации возникли паника и давка. Сигнализация сработала, но пожарные выходы оказались закрыты. Следственный комитет начал проверку по факту возможного бездействия должностных лиц. После пожара возбудили уже три уголовных дела: о нарушении правил пожарной безопасности, о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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