МЧС назвало точное число жертв при пожаре в кафе «Полигон» | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 17:05 МЧС назвало точное число жертв при пожаре в кафе «Полигон» МЧС заявило, что в пожаре в кафе «Полигон» погибло 13 человек Телеканал "360"

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Заместитель руководителя регионального управления МЧС Алексей Греков опроверг гибель 15 человек при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме. Его слова процитировали в Telegram-канале «Говорит Москва».

«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», — сказал он.

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Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники с места возгорания сообщал о 15 жертвах происшествия. Собеседники издания сообщали, что еще два тела удалось извлечь к десяти часам утра по московскому времени Расхождение в данных Греков не прокомментировал.

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Пожар в кафе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. По предварительным данным, из горящего помещения удалось эвакуировать около 260 человек. Четверо пострадавших впали в кому. Состояние остальных потерпевших пока не уточняется.

По предварительной версии, к пожару привел запуск пиротехнического устройства. Его привели в действие в месте, не предназначенном для использования салютов и петард. Возможного виновника произошедшего уже задержали.