Сотрудники сгоревшего кафе «Полигон» держали эвакуационные выходы закрытыми | 360°

05 ноября 2022, 19:09
Сотрудники сгоревшего кафе «Полигон» держали эвакуационные выходы закрытыми
Прокуратура сообщила о запертых эвакуационных выходах в кафе «Полигон» во время пожара
Эвакуационные выходы в клубе «Полигон» в Костроме во время пожара были заперты. Такое заявление сделали представители пресс-службы местной прокуратуры. Их слова процитировал ТАСС.
По данным сотрудников ведомства, запертые эвакуационные выходы привели к давке.
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«Имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения», — рассказали они.
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Также представители прокуратуры ведут проверку выполнения норм пожарной безопасности и работу местных органов по контролю за деятельностью кафе «Полигон».
Ранее сообщалось, что инспекция по противопожарной охране не посещала заведение более шести лет. Также владельцев кафе «Полигон» уличили в торговле спиртными напитками без оформления необходимой документации. Эта бюрократическая обязанность не выполнялась в течение трех последних лет.
По предварительной версии, к пожару привело использование петарды в непредназначенном для этого месте.
Прокуратура РФ
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