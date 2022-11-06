Пожар случился в крымском кафе. Видео | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 00:13 Пожар случился в крымском кафе. Видео МЧС по Крыму сообщило о возгорании кафе в поселке Охотничий в Ялте

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В субботу вечером в поселке Охотничий города Ялты загорелось кафе, сообщила пресс-служба крымского МЧС. Местные жители выложили видео пожара в социальных сетях.

«В 21:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в кафе по адресу: Ялта, поселок Охотничье, район метеостанции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ведомстве рассказали, что к месту происшествия выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. Там горело кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка. По данным МЧС, огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

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Аналогичное происшествие в Костроме закончилось гибелью людей и ущербом на миллионы рублей. Сгорело кафе «Полигон», погибли 13 человек, четыре человека впали в кому. Пожар тушили в течение нескольких часов, только к вечеру 5 ноября сообщили о полной ликвидации возгорания.