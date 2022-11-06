Действия должностных лиц при инспекции в кафе «Полигон» проверят в Костроме | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 02:01 Действия должностных лиц при инспекции в кафе «Полигон» проверят в Костроме СК России начал проверку бездействие должностных лиц при инспекции «Полигона» в Костроме РИА "Новости"

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Следственный комитет России начал доследственную проверку в Костроме по факту возможного бездействия должностных лиц при инспекции ночного клуба «Полигон», где при пожаре погибли 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным управлением СК по Костромской области проводится доследственная проверка по факту бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания», — говорится в заявлении Следственного комитета.

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Правоохранители проверяют данные о нарушении законодательства о пожарной безопасности, известно, что запасные выходы в кафе были закрыты. По результатам проверки следователи выдадут заключение о деятельность контрольных органов, которые несут ответственность за проведение инспекций на объектах массового скопления людей.

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В производстве по пожару в Костроме находится три уголовных дела: о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам; об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемый, который устроил пожар в клубе «Полигон» в Костроме, признал свою вину.