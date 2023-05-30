Эксклюзив 30 мая 2023, 16:42 «Полилась вода со всех щелей». Квартиру в жилом доме в Новой Москве затопило после попадания беспилотника Источник «360»: после атаки дрона вода полилась из розеток в жилом доме в Новой Москве Соцсети

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После попадания беспилотника в жилую многоэтажку в Новой Москве затопило одну из квартир. Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, вода полилась прямо из розеток.

Звук удара беспилотника был громкий, но непонятный, отметила собеседница. Она спала и спросонья не поняла, что произошло. Однако сын очен напугался и призвал ее как можно скорее уходить из дома.

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«Меня сын разбудил, говорит: „Мама, бежим, у нас взорвали“. <…> И он сказал: „Сейчас мы будем гореть, мама, бежим“. И все. <…> Мы взяли документы, у нас полилась вода со всех щелей», — отметил источник «360».

Балкон квартиры собеседницы слегка покосило. Там же обвалилась декоративная плитка. Однако это не принесло таких серьезных повреждений квартире, как полившаяся с потолка вода.

«Немножко балкон пострадал, ну и все затопило. <…> У нас из розеток в гардеробе все выливалось, на телевизор с потолков лилось», — уточнила она.

Сейчас собеседница находится на улице. Она хочет попасть в квартиру и вместе со специалистами оценить масштабы повреждений. После случившегося там сразу отключили свет и воду. Однако спасти квартиру от затопления не получилось.

Утром 30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, в регион прилетели восемь дронов. Три БПЛА сменили направление благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы. Остальные пять сбили в Московской области с помощь зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Произошедшее уже назвали террористическим актом. А Следственный комитет России возбудил дело по факту случившегося.

В материале «360» собрали всю информацию об утренней атаке беспилотников.