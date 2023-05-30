Эксклюзив 30 мая 2023, 15:31 «Взрыв страшной силы». Пенсионерка из Красногорска рассказала о падении беспилотников Пенсионерка из Красногорска заявила, что слышала сильный взрыв во время падения БПЛА Телеканал «360»

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Пожилая женщина из Красногорска слышала несколько мощных взрывов, которые утром 30 мая раздались в ее городском округе. Она заявила «360», что подумать не могла о работе системы ПВО и украинских беспилотниках.

Собеседница «360« проснулась в 05:00 кормить кошек и услышала грохот.

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«Взрыв страшной силы, очень большой взрыв, глухой», — описала она свои ощущения от утренних событий.

Однако сначала пенсионерка не связала звуки с атакой беспилотника. По ее словам, в воскресенье был День пограничника, и «ребята фейерверки на Москворецким бульваре» запускали.

«Потом поменьше два взрыва были», — добавила собеседника «360».

Женщина поняла, что произошло, когда позже этим утром включила новости.

Восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ 30 мая попыталась атаковать Москву и Московскую область, заявили в Минобороны РФ. Звуки взрывов слышали в Красногорске, один дрон упал прямо над Рублевкой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что несколько беспилотников сбили при подлете к российской столице.

БПЛА врезались в жилые дома в Новой Москве, а также на западе и северо-западе Москвы. В двух домах они разбили остекление. По предварительным данным, местным жителям госпитализация не понадобилась. По факту случившегося открыто уголовное дело о террористическом акте.