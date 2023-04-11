Эксклюзив 11 апреля 2023, 10:32 Появилось видео засыпанного пеплом района на Камчатке Последствия пеплопада от вулкана Шивелуч на Камчатке попали на видео

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Пепел от вулкана Шивелуч накрыл Усть-Камчатский район. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Телеканал «360»

На кадрах видно, как пепел смешался со снегом. Он накрыл улицы, жилые дома, машины.

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Рано утром во вторник спасатели направились в поселок Ключи в Усть-Камчатском районе. Они доставили семь тысяч медицинских одноразовых масок для жителей. Местные больницы и амбулатории перешли на круглосуточный режим работы.

Облако пепла протянулось на 500 километров. По мнению специалистов, оно может достичь Петропавловска-Камчатского.

Пеплопад в поселке Ключи уже назвали сильнейшим за последние 60 лет.

Энергетики уже вернули свет в накрытые пеплопадом населенные пункты на Камчатке, они расчистили от пепла изоляторы поселковых линий электропередачи.

Ранее Тихоокеанский флот объявил повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах.