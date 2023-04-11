Происшествия 11 апреля 2023, 03:10 Облако пепла от извержения вулкана Шивелуч протянулось на 500 километров ДВО РАН: пепловое облако от вулкана Шивелуч простирается на 500 километров и усиливается kamgov.ru

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Облако пепла от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке протянулось на 500 километров в направлении северо-запада. Оно вполне может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от вулкана, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на вулканологов ДВО РАН.

Извержение началось рано утром 11 апреля по местному времени. Пепловая туча накрыла несколько поселков, в Усть-Камчатском районе начался пеплопад.

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«Пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады в настоящее время усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района», — сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров.

В поселке Ключи кроме пеплопада гремит гром, жителям рекомендовано не покидать без необходимости помещения. Сохраняется опасность схода грязевых потоков на трассе Ключи — Усть-Камчатск. Вулканологи отметили, что сюда не добрался раскаленный пирокластический поток из смеси обломков и газов.

На месте работает группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Они уточняют параметры извержения и обеспечивают безопасность населения. Нынешнее извержение Шивелуча было предсказано учеными еще несколько месяцев назад. Туристам рекомендовали воздержаться от посещения окрестностей самого крупного вулкана Камчатки.

Ранее сообщалось, что вулкану Шивелуч присвоили «красный» код опасности для авиации. Он считается наивысшим. Активность вулкана опасна для международных и местных перевозок.