Происшествия 11 апреля 2023, 05:23 Спасатели выехали в засыпанный пеплом район на Камчатке Спасатели выехали в засыпанный пеплом камчатский поселок Ключи с партией защитных масок РИА «Новости»

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Спасатели направились в поселок Ключи в Усть-Камчатском районе, который засыпало пеплом от вулкана Шивелуч. Об этом проинформировала пресс-служба правительства Камчатского края.

Как указано в сообщении, спасатели доставят в населенные пункты района семь тысяч медицинских одноразовых масок. Это станет первой партией. Кроме того, отряд спасателей также займется обеспечением безопасности на дорогах, в случае, если кого-то из жителей региона пеплопад застал в пути.

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Больницы и амбулатории населенных пунктов в районе начали работать в круглосуточном режиме. Как отметили в правительстве, сотрудники местных администраций провели подомовой обход всех жителей.

Извержение началось рано утром 11 апреля по местному времени. Пепловая туча накрыла несколько поселков, в Усть-Камчатском районе начался пеплопад. Облако пепла протянулось на 500 километров в направлении северо-запада. Оно вполне может достичь Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на вулканологов ДВО РАН.

Пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за последние 60 лет, отметил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, добавило РИА «Новости».