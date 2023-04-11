Происшествия 11 апреля 2023, 08:31 Энергетики вернули свет в накрытые пеплопадом населенные пункты на Камчатке Камчатскэнерго: в пострадавшие от пеплопада село Майское и поселок Козыревск вернули свет

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В поселке Козыревске и селе Майское полностью восстановили подачу электроснабжения, сообщили в Telegram-канале Камчатскэнерго. Работу энергетиков осложнял сильный снегопад и обильный пеплопад от вулкана Шивелуч, но им удалось оперативно расчистить изоляторы поселковых линий электропередачи и в короткий срок устранить неполадки.

По данным организации, сейчас все жилые дома и социальные объекты подключены, введенные ограничения сняли в 15:30 по местному времени. Энергоснабжение осуществляется по стандартной схеме, добавили в Камчатскэнерго.

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Свет в населенных пунктах отключали из-за сильного пеплопада и мокрого снега. В 08:25 по местному времени из-за пеплопада от вулкана Шивелуч без света осталось село Майское. А в 09:50 по местному времени — поселок Козыревск.

По данным «Коммерсанта», пеплопад не прекращается с 06:00 (21:00 по московскому времени). В результате на улицах населенных пунктов появился слой черного пепла. Его толщина достигала нескольких миллиметров.

Глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко сообщил в Telegram, что извержение Шивелуча произошло в 06:31. Из-за этого возникли проблемы не только со светом. В поселке Ключи возникли сложности с водоснабжением.

«Прошу не паниковать и по возможности не покидать помещения! Берегите себя и своих близких!» — призвал он.