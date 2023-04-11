Общество 11 апреля 2023, 07:47 Штормовую готовность сил ТОФ повысили из-за непогоды на Камчатке и Курилах ТОФ объявил повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах РИА «Новости»

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Повышенную штормовую готовность объявили на Камчатке и Курильских островах. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, передал ТАСС.

«В связи с ухудшением погоды на территории Камчатского края и в районе Курильских островов, а также в местах дислокации сил ТОФ повышена штормовая готовность», — уточнили в пресс-службе.

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Корабли, чтобы укрыться от непогоды, зашли в пункты базирования. Эпицентр шторма прогнозируют в море на маршрутах перехода плавсредств.

Ожидается сильный снег и дождь, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

При этом пеплопад не отразился на силах Тихоокеанского флота.

В ночь на 11 апреля вулкан Шивелуч выпустил столб пепла на 15 километров на Камчатке. Он расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Спасатели выехали в засыпанный пеплом район с партией защитных масок.