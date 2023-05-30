Эксклюзив 30 мая 2023, 08:30 Появились кадры с Профсоюзной улицы, где беспилотник влетел в окно квартиры «360» показал кадры с Профсоюзной улицы, где беспилотник влетел в окно квартиры

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Первое видео с места происшествия в Москве, где беспилотник влетел в дом на Профсоюзной улице, оказались в распоряжении «360». ЧП случилось утром 30 мая.

На кадрах видно разбитое окно в многоэтажке. Полиция, спасатели и силовики работают на месте, территорию около дома оцепили.

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Ранее стало известно, что БПЛА атаковал квартиру на Ленинском проспекте столицы. Источник «360» уточнил, что на дроне находились три взрывных устройства. Кроме того, беспилотник заметили на Атласной улице.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько зданий получили незначительные разрушения. Он подчеркнул, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал. Градоначальник попросил жителей доверять только проверенной информации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в то же время заявил, что несколько дронов сбили на подлете к Москве.