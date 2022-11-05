Появилось видео последствий пожара в кафе «Полигон» в Костроме | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 23:14 Появилось видео последствий пожара в кафе «Полигон» в Костроме Последствия пожара в кафе «Полигон» в Костроме сняли на видео

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Пожар в кафе «Полигон» в Костроме потушили, в распоряжении «360» появились кадры последствий ЧП. Огонь бушевал на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сейчас место происшествия оцеплено.

На месте возгорания продолжают дежурить пожарные бригады. Люди начали приносить цветы на руины «Полигона». В пожаре погибли 13 человек, еще четверо находятся в коме.

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Вероятной причиной пожара в кафе стал выстрел из ракетницы внутри заведения. По словам свидетеля ЧП, все началось с конфликта двух девушек. Перепалка переросла в массовое побоище, в котором участвовали более 10 человек. У одного из них в руках была ракетница, и во время падения он выстрелил из нее.

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Пожар в клубе потушили только к вечеру 5 ноября, МЧС сообщило о полной ликвидации в 20:40. Администрация Костромской области объявила 7 ноября днем траура по погибшим в кафе «Полигон». На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы на телевидении и радио.