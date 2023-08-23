Эксклюзив 23 августа 2023, 20:20 Появились новые кадры с места падения самолета в Тверской области «360»: появились новые кадры с места крушения самолета в Тверской области

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В распоряжении «360» появилось новое видео с места крушения самолета в Тверской области. Судя по видео, лайнер задымился еще в воздухе.

Частный самолет Embraer Legacy летел из Москвы в Санкт-Петербург. Бизнес-джет потерпел крушение крушение рядом с населенным пунктом Куженкино Бологовском районе Тверской области.

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Судя по видео, сначала лайнер падал вертикально. Затем самолет перевернуло в воздухе. Как сообщило МЧС России, на борту находились 10 человек, из них три члена экипажа. Предварительно, все погибли. На месте крушения бизнес-джета вспыхнул пожар.

Telegram-канала Baza сообщил, что лайнер принадлежал главе частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину. Как уточнил ТАСС со ссылкой на Росавиацию, в частном самолете мог находиться сам основатель ЧВК. Его имя значилось в списках пассажиров.

Пресс-служба главы Тверской области Игоря Руденя в Telegram-канале сообщила, что самолет был гражданским. Ситуацию с крушением лайнера взял на личный контроль губернатор региона. На месте авиакатастрофы работают правоохранители и МЧС, уточнили в пресс-службе.