Эксклюзив 23 августа 2023, 19:55 Момент крушения самолета в Тверской области попал на видео Видео «360»: в Тверской области упал самолет

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Бизнес-джет разбился в Бологовском районе Тверской области. В распоряжении «360» оказались кадры момента падения самолета.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что частное судно Embraer Legacy летело из Москвы в Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа. Специалисты ведут поисковые работы.

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«По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — уточнили в ведомстве.

Ранее СМИ писали, что самолет, упавший в Тверской области, принадлежит главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Обстоятельства и причины крушения воздушного судна выясняются.