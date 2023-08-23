Эксклюзив 23 августа 2023, 20:14 Появилось видео с места падения самолета в Тверской области Видео «360»: на месте крушения самолета в Тверской области начался пожар

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Пожар разгорелся на месте падения самолета в Тверской области. Очевидцы сняли клубы пламени, охватившего обломки самолета. Видео оказалось в распоряжении «360».

Бизнес-джет разбился вблизи населенного пункта Куженкино Бологовском районе Тверской области. Крушение потерпел частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. По предварительной информации МЧС России, все 10 человек, находившихся на борту самолета.

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По данным Telegram-канала Baza, самолет принадлежал предпринимателю Евгению Пригожину. Позже Росавиация сообщила, что в списке пассажиров значился и сам бизнесмен. В ведомстве отметили, что по факту крушения воздушного судна начата проверка. На месте ЧП работают спасатели. Специалисты ведут поисковые работы.