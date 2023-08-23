Путешествия 23 августа 2023, 19:53 Рухнувший в Тверской области самолет принадлежал Евгению Пригожину — СМИ Baza: упавший в Тверской области самолет принадлежит Евгению Пригожину unsplash.com

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Самолет, упавший в Тверской области, принадлежит главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, он летел со стороны Подмосковья.

По предварительным данным, в Бологовском районе разбилось воздушное судно с бортовым номером RA-02795. На борту самолета, принадлежавшего Пригожину, находились семь человек. Все они погибли, сообщил Telegram-канал «112».

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Сейчас на месте ЧП работают спасатели. Обстоятельства и причины крушения воздушного судна выясняются.