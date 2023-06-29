Общество 29 июня 2023, 09:55 Вода в Каховском водохранилище осталась на уровне шести метров Сигута: уровень воды в Каховском водохранилище остановился на шести метрах РИА «Новости»

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Каховское водохранилище продолжает мелеть, но сейчас вода в нем осталась на уровне шести метров. Такое заявление сделал глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута в беседе с РИА «Новости».

«Воду постоянно берут на пробы, несколько раз в сутки. Также есть вода в каналах… постоянно проводятся анализы», — рассказал он.

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Специалисты пока не подсчитывали площадь высохшего участка водохранилища, добавил собеседник издания. Решения будут принимать после того, как спад воды закончится.

«Пока это будет пустая трата времени», — подчеркнул он.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня после обстрелов со стороны Украины. По последними данным, число погибших после ЧП увеличилось до 48.

Власти выплатили свыше 60 миллионов рублей людям, которые потеряли имущество при разрушении Каховской ГЭС. Почти 1,6 тысячи человек из 8,3 тысячи эвакуированных остаются в пунктах временного размещения.

Вода с Каховской ГЭС могла занести инфекцию в Черное море. На южные границы Крыма эти потоки воды не дойдут. Специалисты Роспотребнадзора также контролируют безопасность воды в Черном море после прорыва станции. Но вот Украине, Румынии и Болгарии стоит готовиться к неприятностям.

Ранее появились снимки со спутника с последствиями подрыва Каховской ГЭС. На фото попали уничтоженная плотина и речной терминал.