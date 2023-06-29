Мир 29 июня 2023, 20:02 Гросси назвал относительно стабильной ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС Рафаэль Гросси: ситуация на ЗАЭС относительно стабильная после ЧП на Каховской ГЭС Ralf1969 // CC BY-SA 3.0 / Википедия

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Ситуация на Запорожской АЭС остается относительно стабильной после разрушения плотины Каховской ГЭС. Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, написал ТАСС.

«Я своими глазами увидел, что были приняты меры для удержания и сохранения доступной воды (для охлаждения станции — прим. ред.)», — сказал он.

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Однако опасение вызывает украинское контрнаступление, подчеркнул он — станция расположена посередине передней линии фронта. Гросси признался, что его это беспокоит. Ранее ВСУ уже неоднократно пытались атаковать атомную станцию.

Кроме того, после атаки на Каховскую ГЭС президент Украины Владимир Зеленский готов устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС. Наступление украинской армии не приносит успехов, поэтому в отчаянной попытке хоть как-то изменить ситуацию украинский лидер может атаковать атомную станцию, а затем обвинить Россию.

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Она признана крупнейшей атомной электростанцией в Европе и девятая по величине в мире. Ранее Ura.ru писало, что в подконтрольной Украине части Запорожской области начали готовиться к теракту на ЗАЭС.