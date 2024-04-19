Важное 19 апреля 2024, 14:13 Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Люблине задержали Прокуратура: в Москве задержали подозреваемого в убийстве в Люблине Пресс-служба прокуратура Москвы

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Подозреваемого в убийстве мужчины на улице Краснодарская в Люблине задержали. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый», — передали в ведомстве.

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В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете России сообщили, что в ближайшее время мужчину допросят следователи.

«Задержание производилось совместно с оперативными сотрудниками полиции», — уточнили в СК.

Ранее стало известно, что мужчину в Москве зарезали из-за замечания о припаркованном автомобиле на тротуаре. Подозреваемым оказался уроженец Азербайджана. Следователи выяснили, что он находится в России нелегально. У мигранта была временная регистрация, но она закончилась в феврале.