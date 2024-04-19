19 апреля 2024, 14:13
Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Люблине задержали
Прокуратура: в Москве задержали подозреваемого в убийстве в Люблине
Подозреваемого в убийстве мужчины на улице Краснодарская в Люблине задержали. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
«При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый», — передали в ведомстве.
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В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Следственном комитете России сообщили, что в ближайшее время мужчину допросят следователи.
«Задержание производилось совместно с оперативными сотрудниками полиции», — уточнили в СК.
Ранее стало известно, что мужчину в Москве зарезали из-за замечания о припаркованном автомобиле на тротуаре. Подозреваемым оказался уроженец Азербайджана. Следователи выяснили, что он находится в России нелегально. У мигранта была временная регистрация, но она закончилась в феврале.
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