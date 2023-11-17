Происшествия 17 ноября 2023, 10:58 Почти все обломки вывезли с места обрушения части дома в Астрахани МЧС: 90% обломков вывезли с места обрушения части дома в Астрахани

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С места обрушения части дома в Астрахани вывезли 90% обломков. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Работы на месте продолжаются. Здесь применяют специализированную технику. Ведомство поделилось кадрами того, как это происходит. На видео попали как спецтехника, так и машины и сотрудники МЧС и автомобиль «Астрводоканала».

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Сейчас под завалами дома никого нет. Спасатели сосредоточились на разборе поврежденных конструкций.

Два подъезда пятиэтажки в Астрахани рухнули вечером 16 ноября. Более 200 человек эвакуировали. Погибла 84-летняя пенсионерка. По факту происшествия возбудили уголовное дело о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.

По предварительной версии следователей, причиной обрушения стал ремонт в одной из квартир дома, во время которого пострадали несущие конструкции. Появлялась также версия о том, что фундамент дома разрушили канализационные воды.