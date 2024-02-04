Происшествия 04 февраля 2024, 22:28 Вертолет МИ-8 пропал с радаров в Карелии МЧС: в Карелии с радаров исчез вертолет Ми-8 РИА «Новости»

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Экипаж вертолета Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. На его борту находятся три человека, сообщила пресс-служба ведомства.

«Организовали поисково-спасательные работы в районе села Деревянное», — уточнили в сообщении.

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Вертолет пропал с радаров во время тренировочного полета над Онежским озером. По данным ведомства, сейчас к месту направились спасатели на судне на воздушной подушке и снегоходах. В готовность также привели самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада.

Ранее самолет Ан-2 с тремя членами экипажа перестал выходить на связь во время полета Певек — Полярный — Певек. Позже его обнаружила поисково-спасательная группа. Пилотам пришлось экстренно посадить кукурузник недалеко от поселка Полярный. Все находившихся на борту люди получили травмы различной степени тяжести.