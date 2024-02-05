Происшествия 05 февраля 2024, 08:59 Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Карелии Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета в Карелии Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Карелии. Они осматривают место происшествия и организовали мероприятия, направленные на установление всех причин, условий и обстоятельств происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (263 УК РФ).

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Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России пропал с радаров вечером 4 февраля. На тот момент он доставил петербургских спасателей на соревнования в Вытегру и отправился на дозаправку в Петрозаводск под управлением опытного экипажа. Погодные условия оставляли желать лучшего — наблюдалась низкая облачность, видимость была слабой. По предварительным данным, вертолет рухнул и ушел под лед Онежского озера. Воздушное судно нашли на глубине 50 метров в 11 километрах от берега. Экипаж погиб.