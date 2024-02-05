Происшествия 05 февраля 2024, 03:39 Обломки пропавшего вертолета Ми-8 нашли на льду Онежского озера Shot: обломки пропавшего вертолета Ми-8 нашли, экипаж погиб РИА «Новости»

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Спасатели нашли обломки пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 на льду Онежского озера. По предварительной информации, экипаж погиб, сообщил Telegram-канал Shot.

Спасатели обнаружили часть фюзеляжа воздушного судна и большую промоину примерно в 20 километрах от карельского села Деревянное.

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«Предварительно, вертолет при крушении пробил лед и пошел на дно, именно поэтому в воде перестал работать аварийный маяк, что затруднило поиски», — уточнил канал.

Работы на месте крушения продолжат утром. Водолазам предстоит спуститься за утонувшим вертолетом, причем глубина в этом месте может достигать 50 метров.

Ранее стали известны подробности полета пропавшего в Карелии вертолета. Сначала Ми-8 доставил петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, затем ушел на дозаправку в Петрозаводск, а после вылета из города пропал с радаров.