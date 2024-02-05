05 февраля 2024, 10:57
Тела членов экипажа рухнувшего в Карелии вертолета не нашли
Глава Карелии Парфенчиков опубликовал видео с места крушения вертолета Ми-8
Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в Telegram-канале видео с места крушения вертолета Ми-8 на Онежском озере. Воздушное судно рухнуло в 10 километрах от села Деревянное Прионежского района. По данным Парфенчикова, тела членов экипажа пока не обнаружили.
«К этой минуте удалось найти место крушения вертолета. <…> Обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», — написал он.
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Специалисты готовятся к погружению под лед озера. Глава республики поручил правительству оказать необходимую помощь в организации поисковых работ.
Вертолет Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России 4 февраля совершал тренировочный полет из аэропорта «Пески» в аэропорт «Вытегра». Ми-8 не прибыл в назначенный пункт вовремя. Позже выяснилось, что он потерпел крушение над Онежским озером. По данным экстренных служб, это могло случиться из-за нарушения правил безопасности полетов.
На место направили спасателей. Сейчас там работают более 140 человек, используются 33 спецмашины. На место приехали водолазы. Парфенчиков поблагодарил спасателей за оперативное реагирование.
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