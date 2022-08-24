Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на четверть за сутки

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла приблизительно на четверть и достигла 11,7 тысячи гектаров. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

«На 07:00 среды площадь всех очагов лесных пожаров в Рязанской области составляет 11,716 тысячи гектаров, на 10:00 вторника она была 9,469 тысячи гектаров. Таким образом, рост — почти 24%», — отметил источник агентства.

В Рязанской области ввели режим ЧС. Очагами горения стали Спасское лесничество недалеко от поселка Голованово, национальный парк «Мещера» в Рязанском районе и Клепиковский район. Два пожара локализовали в Спасском и Рыбновском районах, еще один очаг ликвидировали в Шиловском районе. Жителей деревни Ольгино и Голованово пришлось эвакуировать.

Накануне вечером стало известно, что распространение огня на юге и западе региона удалось замедлить. Посещение лесов в регионе запрещено.

Из-за пожаров запах гари стал ощущаться в Москве. Для здоровья он не опасен, уточнили в Роспотребнадзоре. Дымка от пожаров должна уменьшиться к концу недели, когда сменится направление ветра.