Запах гари в Москве оказался не опасен для здоровья

Дымка и запах гари в столичном регионе не опасны для здоровья москвичей, сообщил Роспотребнадзор. Они пришли в Москву из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Дымка стоит на северо-западе и западе столицы, а смог ощущается в центральной части города.

«Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с неблагоприятными метеоусловиями и лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сопровождаемые неприятным запахом, не представляют опасности для здоровья жителей города», — сказано в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор в Москве 23 августа провел внеочередной отбор проб атмосферного воздуха — превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. До нормализации ситуации с лесными пожарами в близлежащих регионах за уровнем загрязнения воздуха будут вести усиленный контроль, подчеркнули в ведомстве.

Площадь природных пожаров в Рязанской области превысила 180 гектаров. В связи с этим в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации — запрещено посещение лесов, в населенные пункты рядом с очагами возгорания ограничен доступ.