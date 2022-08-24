Ветер с запахом дыма в Москве сменит направление к концу рабочей недели

В Москве дымка от пожаров в Рязанской области уменьшится к четвергу или пятнице, когда ветер сменит направление. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду ветер будет еще юго-восточным, а затем он изменит направление, станет более южным. В связи с этим можно ожидать уменьшения концентрации смога в столичном регионе начиная с четверга-пятницы», — сказал он.

Роман Вильфанд признал, что запах гари и дымка — неприятное явление, но не опасное. Ни разу за последние дни в воздухе не обнаружили превышений показателей. Ситуация сильно отличается от той, что была в 2010 году, когда анализы показали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в десятки раз.

Однако изменится только направление ветра, а не температура воздуха. В среду и четверг днем в Москве будет +30…+33 градуса, в пятницу и субботу — +26…+29 градусов, в воскресенье — опять +30 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что жара сохранится и в начале следующей недели.