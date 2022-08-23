Пожары охватили регионы. Россиянам советуют не посещать леса

Регионы России столкнулись с лесными пожарами. Наиболее сложная ситуация в Рязанской области: там ввели режим ЧС, огонь охватил 183 гектара. Специалисты также борются с пламенем в Ростовской, Владимирской и Нижегородской областях. Спасатели стремятся не подпустить огонь к населенным пунктам и советуют местным жителям не посещать леса.

Жители Москвы несколько дней сталкивались со смогом в мегаполисе из-за лесных пожаров в Рязанской области. В регион направили отряд спасателей из Подмосковья для борьбы с огнем.

Однако пожарная ситуация в Рязанской области остается сложной. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что погодные условия благоприятствуют продвижению огня и, наоборот, препятствуют борьбе с ним.

К работе подключились 18 бортов авиации, тяжелая техника и более девяти тысячи специалистов.

«Наша главная задача сейчас — все те беспрецедентные силы, которые здесь собраны, вывести на позиции для того, чтобы полностью окружить весь очаг возгорания и обеспечить его постепенное сжатие и ликвидацию», — заявил Малков.

При этом огонь пока что не переходит на населенные пункты. Но жителей эвакуировали и пока не пускают в дома. Посещение лесов тоже запрещено.

Площадь пожара превысила 180 гектаров, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. С огнем борются более 9,2 тысячи человек, 1,7 тысячи единиц техники и 17 воздушных судов.

За прошлую неделю в Московской области обнаружили и ликвидировали 55 лесных пожаров. Только в понедельник потушили 15 возгораний. Во всех случаях причиной был человеческий фактор.

По словам зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова, сейчас важно снизить риски и не посещать леса.

Пока что сохраняется высокий класс пожарной опасности. Даже небольшое возгорание может распространиться на большую площадь.

Пожары в других областях

В Ростовской области спасателям удалось локализовать пожар. В Каменском районе огонь распространился на 54 гектара, и тушение осложняли высокие температуры и сильный ветер.

Пожар на территории Каменского и Калитвинского лесничеств начался 22 августа. Загорелась трава на землях лесного фонда и населенных пунктов.

К тушению привлекли пожарный поезд, два вертолета Ми-8, более 150 человек и 50 единиц техники. Благодаря этому огонь не перекинулся на дома, а задымление на близлежащую трассу.

Огонь добрался и до Владимирской области. Только спустя пять дней специалисты смогли потушить торфяной пожар. Возгорание произошло на территории частного предприятия в Гусь-Хрустальном районе области.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Авдеев назвал ситуацию с лесными пожарами во Владимирской области напряженной. Из-за жаркой и ветреной погоды пламя может распространиться в других районах области.

Нижегородская область тоже столкнулась с лесными пожарами. Огонь охватил более четырех гектаров 20 августа. Для борьбы с ним отправили два вертолета Ми-8 и аэромобильные группировки МЧС из Приволжского федерального округа.