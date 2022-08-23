Распространение огня на юге Рязанской области удалось замедлить

Распространение огня на юге и западе Рязанской области почти остановлено, аналогичные меры предпримут на севере региона, написал в Теlеgrаm-канале врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

«Усилена группировка сил в основном направлении пожара. Ночью работа будет продолжена. Рассчитываем, что завтра полностью остановим распространение огня в северном направлении. Распространение на юг и на запад уже практически остановлено», — отметил он.

Малков поблагодарил сотрудников МЧС России, которые ведут борьбу с природными пожарами. В общей сложности авиация совершила 1,8 тысячи вылетов и сбросила свыше 1,4 тысячи тонн воды при тушении огня.

На данный момент пожаром охвачено около 180 гектаров земли. Огонь прошел примерно девять тысяч гектаров. В Рязанской области объявлен режим ЧС.

До этого «360» опубликовал видео с сотрудниками МЧС, которые попали в огненную ловушку. Им удалось благополучно выбраться.