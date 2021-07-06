Пилот назвал недостаток самолета Ан-26

Самолет Ан-26 — это неприхотливое в эксплуатации воздушное судно, однако у него есть один серьезный конструктивный недостаток. Если хвост самолета обледенеет, то он может упасть. Об этом «360» рассказал бывший пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Собеседник отметил, что Ан-26 — это модификация Ан-24. Этот самолет, по его словам, используется для грузовых перевозок и не требует каких-то особых условий эксплуатации. Романов подчеркнул, что в конструкции воздушного судна есть один существенный недостаток, который может привести к авиакатастрофе.

«Самолет очень неприхотливый в эксплуатации. Единственное, у него есть недостаток — это когда происходит обледенение хвостового оперения, происходит так называемый клевок, то есть нырок самолета с плохими последствиями», — объяснил пилот.

Романов отметил, что при аварийной посадке на воду, такой самолет может продержаться на поверхности несколько часов, если экипаж вовремя закроет специальные клапаны.

Самолет Ан-26 с пассажирами пропал на Камчатке 6 июля. Он вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По предварительным данным, на его борту находились больше 25 человек. Сейчас воздушное судно ищут, судьба людей пока неизвестна. Транспортная прокуратура начала проверку, следователи завели уголовное дело. В поселковой администрации сообщили, что этим рейсом летела глава Паланы Ольга Мохирева.

Несколько пассажиров пропавшего Ан-26 отправились в Палану на строительство школы.